David Tremlett à l'orangerie de l'hôtel de Sully. Wall in 27 sections (Mur en 27 section)

" Le rapport entre une construction ancienne et l'introduction du travail et des idées d'un artiste en vie doit reposer sur le respect et constituer un défi " David Tremlett Emblématique des hôtels particuliers " entre cours et jardin " du XVIIe siècle, l'hôtel de Sully - siège du Centre des monuments nationaux - abrite une orangerie qui servait autrefois à abriter les orangers en caisse durant l'hiver. C'est le rez-de-chaussée de ce bâtiment que le CMN a proposé d'investir à David Tremlett. Formé à la sculpture, l'artiste britannique a développé un art de la rencontre avec le lieu, forgé par ses nombreux voyages à travers le monde. Pour l'orangerie, il conçoit Wall in 27 sections (Mur en 27 section), un dessin mural réalisé au pastel selon une technique qui lui est propre. L'oeuvre se déploie sur toute la longueur du mur principal faisant face à une série de larges fenêtres ; avec toute la subtilité des couleurs et de la matière de ses pigments, David Tremlett dialogue avec l'architecture dans une entente tacite, invitant le jardin dans l'orangerie.