Maria Callas. L'artiste, la femme, le mythe

Le visage et la voix de Maria Callas font partie des icônes de notre époque. Et, en définitive, c'est toute son existence qui constitue une légende, depuis la jeune chanteuse grecque au talent et au physique extraordinaires à la diva au prestige mondial, décharnée et élégante. Le mythe de " Callas la Divine " revit dans ce volume à travers le récit sincère de sa vie et de son incroyable carrière, oscillant entre complexes d'une adolescence difficile et désir constant d'affirmation, amour viscéral du public et amours malheureuses dans sa vie privée, sourires sur les podiums de la jet-set et fragilité tourmentée loin des projecteurs. Une vérité qui n'enlève rien au mythe, en le parant au contraire de nuances et d'accents très humains.