Carole Martinez, une odyssée du féminin

Le coeur cousu, Du domaine des murmures, La terre qui penche, Les roses fauves... Nourris d'un imaginaire puissant et poétique, les romans de Carole Martinez font entendre les voix oubliées des femmes qui murmurent leur odyssée intime. D'une époque à l'autre, la légende du féminin parvient jusqu'à nous : celle de l'héritage et du tissage, des secrets et des blessures. Des liens se nouent et se dénouent, dans une quête libératrice qui se fait ode à la vie. Onze universitaires, dans un dialogue avec l'écrivaine, se penchent sur cette oeuvre envoûtante pour en éclairer les diverses facettes, faire partager leurs impressions. Ils tissent à leur tour, en "? lecteurs-créateurs ? ", les fils tendus par la romancière. Carole Martinez est née en 1966 en Moselle. Elle enseigne le français tout en poursuivant une oeuvre romanesque récompensée dès son premier roman, Le coeur cousu.