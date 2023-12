Découverte inopinée d’un vrai métier. Suivi de La vieille dette

Attablé dans un café parisien, un écrivain voit son attention attirée par un curieux spectacle : tout en se mêlant adroitement au flot des passants, un étrange individu semble faire les cent pas devant la terrasse du café. Policier en civil ? Détective en mission secrète ? Soudain c'est l'évidence, l'énergumène est pickpocket, "vrai métier" ardu et risqué... qui réserve bien des surprises à cet écrivain très observateur. Deux nouvelles loufoques et poignantes, pour découvrir dans un registre inattendu un des plus grands écrivains de langue allemande du XX ? siècle.