Esprit N° 504, décembre 2023 : L'embrasement du Proche-Orient

Les attentats commis par le Hamas les 7 et 8 octobre 2023 marquent une rupture sans précédent dans l'histoire de l'Etat d'Israël et du ProcheOrient. La guerre totale déclarée entre Israël et le Hamas entraine déjà une reconfiguration des équilibres régionaux. Elle risque d'accélérer la décomposition du système international, et témoigne d'un repli général de l'idée démocratique. Comment amorcer un travail intellectuel à la mesure de l'événement, et de ses répercussions à travers le monde ? A quel renouvellement de nos schémas d'interprétation politique sommes-nous appelés pour tenter de saisir ce qui nous arrive et résister à la tentation du désespoir comme à celle de la guerre de civilisation ?