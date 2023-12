Cahiers Maurice Ravel. 24

SOMMAIRE Dossier : Ravel et ses commanditaires Quand Ravel composait sur commande Michel-Dimitri Calvocoressi Winnaretta Singer, princesse Edmond de Polignac, première mécène François Porcile La relation entre Maurice Ravel et Serge Diaghilev Jean-François Monnard Jacques Rouché, de Ma Mère l'Oye à L'Enfant et les Sortilèges François Porcile Madame Elizabeth Sprague Coolidge et les Chansons Madécasses Arbie Orenstein Ida Rubinstein Robinson McClellan Paul Wittgenstein, "interprète" autocrate François Porcile Correspondance Ravel/Calvocoressi (1902-1929), annotée et commentée par Michel-Dimitri Calvocoressi Ravel auprès au loin Gilbert Amy