" Hasta la victoria siempre ! " : le parcours hors du commun de Che Guevara, véritable symbole de la révolution Che Guevara. El Comandante. Nous en avons tous déjà entendu parler, mais que sait-on vraiment de lui ? De son cheminement, de son combat ? Peu de temps après avoir obtenu son diplôme en médecine, un jeune homme du nom d'Ernesto Guevara de la Serna décide de quitter tout ce qu'il n'a jamais connu pour entamer un voyage qui, comme il le découvrira plus tard, marquera son destin. C'est au cours de ce périple qu'il croisera la route d'un révolutionnaire cubain, Fidel Castro. Ensemble, ils décident alors de mener à bien une opération périlleuse en prenant les armes contre le dictateur Batista. Ce n'est pas moins de 80 hommes qui débarque de bateau à Cuba en 1956, le feu de la révolution parcourant leurs veines. Il devient alors le Che, " el guerrillero heroico ", chef révolutionnaire intransigeant et figure mythique du soulèvement cubain. La force de cet ouvrage est qu'il est écrit par Alain Ammar, véritable spécialiste ayant enrichit l'oeuvre de documents et photographies exclusifs, ainsi que des entretiens avec les proches du Che. L'auteur, reconnu pour son expertise sur l'histoire de l'Amérique latine et les mouvements sociaux, a mené une recherche approfondie pour présenter une image nuancée de Che Guevara, qui dépasse les clichés souvent véhiculés. Plus de 50 ans après sa mort, venez découvrir l'histoire passionnante de Che Guevara, dans un ouvrage apportant un regard détaillé sur son parcours, sa philosophie, son rôle dans la révolution cubaine et son impact durable sur les mouvements sociaux et politiques dans le monde entier. Un livre poignant qui redéfinit la vie du Che Guevara comme nul autre avant lui.