La veille démocratique. Argumentation éditoriale et stéréotypisation dans les editorial cartoons

Cet ouvrage problématise la veille démocratique, partant de deux ressorts de la communication politique journalistique, l'argumentation éditoriale et la stéréotypisation dans les editorial cartoons, avec pour soubassements, la déconsolidation de la démocratie politique en République démocratique du Congo en 2015 et 2016, et la vigilance pro-démocratique effrénée du quotidien Le Potentiel de Kinshasa. D'où, la veille démocratique est conceptualisée. L'argumentation, la stéréotypisation et l'éditorial sont revisités. L'editorial cartoon est discerné dans son authenticité irréductible. Ainsi, autant le cadrage médiatique et le contrat de communication médiatique mettent en lumière cette vigilance politique, autant la systématisation de celle-ci transpire des résultats et discussion découlant de l'analyse argumentative éditoriale sur 42 éditoriaux et de l'analyse des stéréotypes sur 42 editorial cartoons. Il s'ensuit que l'instance énonciatrice éditoriale d'un média peut en faire un acteur de la veille démocratique ? ; et lorsqu'il l'est, ses éditoriaux et ses editorial cartoons agissent en dispositifs de médiation vecteurs de la même veille.