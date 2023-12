Mille visages du vent

L'infinie corruption de ce qu'on nomme improprement le monde ne nous empêchera pas de poursuivre sur les sentes du grand lieu qui n'appartient à personne et qui nous fut transmis, ouvert aux pas. Philippe André Raynaud marche sur ces sentes avec une admiration inquiète parmi les choses simplement là encore sauves du désastre. Incessant passage où le passé inoubliable nous revient dans un présent d'éclats et d'ombres, d'ondes et de pierres, de vols et de cris d'oiseaux, incessant passage où dans la venue d'un futur pressant de menaces le poème nous rouvre un espace d'ample respiration de toute sa patience attentive. On ira de grève en grève / Et vers la fin des âges / Aux neiges // En un chant / Léger // Ou grave / Selon. Christian Cavaillé