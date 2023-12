Le guide du bois et ses dérivés. L'arbre et la forêt, les propriétés, le séchage, la préservation, 2e édition

L'usage concret du bois et de ses dérivés n'aura plus de secret ! Matériau biosourcé par excellence, le bois est incontournable dans la quête de la neutralité carbone. Habitat durable, écoconception, sobriété énergétique, concept de la maison écologique et passive, bâtiment basse consommation : l'engouement du public et des décideurs pour ce noble matériau qu'est le bois est une réalité ! Vous voulez mieux connaître les arbres et la forêt, vous souhaitez maîtriser les propriétés du bois et ses dérivés ? Ce livre basé sur un travail de recherche et de synthèse des normes françaises et européennes en vigueur est la réponse à vos questions. Ce livre pratique et pédagogique s'adresse aux architectes, à tous les professionnels de la filière bois, à ceux qui se destinent à cette branche, aux enseignants, et plus généralement à tous ceux qui se passionnent pour ce matériau. Des schémas, des illustrations simples et pratiques, de nombreuses photos, ainsi que l'emploi d'un vocabulaire précis et adapté (basé sur la terminologie des normes) vous débroussaillent tout le terrain... Ce guide indispensable, aussi précieux que le matériau qu'il présente, est l'ouvrage de référence en la matière et deviendra votre meilleur compagnon !