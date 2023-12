L'humain au coeur du Leadership. Pour une stratégie de croissance 2023

Dans lelivre, André Lacroix révèle sa formule sur la façon de faire prospérer les entreprises. Il utilise des principes humains universels qui ont été développéstoutaulongd'unecarrièredeleadershipexceptionnelle, longueetdiversifiée. Sonmaitremotestlabienveillance, dontdoitfairepreuve le dirigeant. L'Auteur metl'humain aucoeurde lastratégie de croissance. André Lacroix explique des moyens simples pour inspirer une organisation, y compris de taille mondiale, à surpasser la concurrence ; comment créer une organisation véritablement centrée sur le client ; comment inspirer au mieux les gens à suivre le leadership proposé par la Direction, et comment laisser un héritage durable pour les générations à venir. Pour André Lacroix, le véritable leadership donne la priorité à la durabilité et au désir de rendre le monde "un endroit toujours meilleur", pourtous. De nombreuses grandes entreprises adoptent déjà les solutions de durabilité envisagées par Lacroix et mises en oeuvre par Intertek.