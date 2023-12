L’évangile selon Zacharie

Un manuscrit découvert à Herculanum et miraculeusement épargné lors de l'éruption du Vésuve de l'an 79 de notre ère... Dans ce texte, Zacharie, un jeune scribe juif employé à la bibliothèque de Rome, témoigne de l'incroyable aventure qu'il a vécue cette année-là. Bien sûr, au moment où il rejoint une secte née récemment - celle des chrétiens - Zacharie sait déjà que sa petite communauté, persécutée par les autorités, est contrainte de vivre dans une clandestinité absolue. Mais ce qu'il ignore encore, c'est qu'une rencontre stupéfiante va venir soudain ébranler sa foi et bouleverser pour toujours son existence et celle de ses nouveaux frères en Christ...