Star Wars - Sana Starros

La contrebandière Sana Starros est de retour dans sa famille. Mais quand on a le passé de Sana, un simple dîner peut se transformer en une course-poursuite à travers la Galaxie ! Et c'est d'autant plus périlleux que la légendaire chasseuse de primes, Deva Lompop, est de la partie ! Sana Starros a été créée par Jason Aaron et Stuart Immonen dans les pages de la série Star Wars. Nous avons appris depuis qu'elle a été en couple avec Chelli Aphra et qu'elle a fait équipe avec Han Solo. Ce tome est l'occasion d'en apprendre davantage sur l'héroïne sous la plume de Justina Ireland (qui a écrit des romans et le manga de La Haute République) et sous les crayons de Pere Pérez (Star Wars : Revelations).