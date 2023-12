Dark Vador Tome 6

Sabé était déterminée à risquer sa vie pour venger son ancienne Reine, Padmé Amidala. Elle a maintenant percé le secret de l'identité de Dark Vador et elle est persuadée qu'il y a encore du bon en lui. Un pari risqué pour lequel il lui faudra peut-être mettre en jeu son âme... Sixième tome de la série Dark Vador durant la période entre les films L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. La série est toujours aussi plébiscitée par les lecteurs. On doit ce succès à Greg Pak et Raffaele Ienco (ce dernier est épaulé dans ce tome par Luke Ross - Dark Maul) et Ibraim Roberson (Old Man Logan). On y retrouve le personnage de Sabé (incarnée dans La Menace Fantôme par Keira Knightley) qui a également une actualité cette année du côté de Pocket Imaginaire en romans (L'espoir de la Reine étant sorti en fin d'été).