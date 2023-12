The Defenders L'intégrale : 1978-1979

Le Docteur Strange et les Défenseurs font face à une grave crise quand l'oeil d'Agamotto est volé par une étrange secte, qui souhaite livrer la Terre aux anciens dieux. A l'issue de la bataille, Hellcat disposera de nouveaux pouvoirs ! Et quand les Defenders essaient de recruter de nouveaux membres, ils ne s'attendent pas à relever leur plus grand défi ! Puis, l'équipe se rend en Asgard où Valkyrie a des soucis ! La gamme INTEGRALE est devenue une collection incontournable pour nombre de fans de Marvel de la première heure, ainsi que pour les nouveaux lecteurs, car c'est ici que se dévoilent des perles méconnues de la longue histoire de la Maison des Idées. La série des Défenseurs, tout particulièrement, n'avait jamais été rééditée depuis les années 80 !