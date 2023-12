Rebel University Tome 4

Que se passe-t-il quand toutes les certitudes volent en éclat ? Pour Zeke cette année à Rebel University est déterminante. C'est sa dernière chance d'attirer les recruteurs pour jouer en tant qu'hockeyeur professionnel, son rêve ultime. Il donne tout depuis des années pour y parvenir et il ne compte pas échouer si près du but. Alors pas question de se laisser distraire, ni par les filles, ni par les mecs et encore moins par le retour de Connor dans l'équipe des Grizzlys. Rien ne le détournera de son objectif... Connor vit pour le hockey, il a ce sport gravé dans son ADN. Alors qu'il devrait être concentré à cent pour cent sur son objectif, il fait face à un léger problème. Un problème nommé Zeke. Il n'a toujours pas digéré ce qu'il s'est passé entre eux l'année précédente et il compte bien avoir des explications maintenant ! De son côté, Zeke est bien décidé à faire tout ce qu'il peut pour éviter celui que l'on surnomme Hadès sur la glace. Mais comment fuir un coéquipier que l'on voit tous les jours sur la glace, ou les vestiaires ? Entre désirs, rêves et sentiments refoulés, Zeke et Connor se cherchent et jouent à un jeu dangereux qui pourrait tout faire basculer.