Demon Slayer Tome 3

Après avoir mené un combat éprouvant face aux démons du mont Natagumo, le temps du repos est venu pour Tanjiro et ses compagnons. Mais celui-ci est de courte durée car une nouvelle mission les appelle. Ils vont devoir lever le mystère derrière les disparitions du train de l'infini. Pour les aider, Rengoku, le pilier de la flamme, se joint à eux. Malheureusement, ce voyage s'annonce bien plus dangereux que prévu... Le feu qui brûle dans le coeur des pourfendeurs peut-il être éteint par un adversaire aussi puissant que Akaza. L'oeuvre culte de Koyoharu Gotouge revient dans une édition magistrale. Avec son grand format qui sublime l'intensité de cette quête et des pages couleurs qui rendent honneur au talent du mangaka, cette édition s'inscrit comme un indispensable. Que vous fassiez vos premiers pas chez les pourfendeurs ou que vous soyez déjà un lecteur aguerri de Demon Slayer, l'Edition Pilier vous offrira une expérience à la hauteur de cette fresque unique et légendaire.