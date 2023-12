Petit Futé Islande. Edition 2024

Perdue dans les eaux froides de l'Océan Atlantique, l'Islande cultive sa mystérieuse et attirante identité pour mieux la restituer au visiteur de passage. Non, cette terre de glace et de feu ne se réduit pas seulement à une morphologie unique et à de longs hivers aussi blancs qu'obscurs. Cette île qui jongle aussi bien avec les croyances et mythes anciens qu'avec les nouvelles technologies fait preuve d'une surprenante vitalité tout au long de l'année. Et outre le sentiment d'apaisement que procure l'île, elle offre également d'autres modes d'évasion au sein de nombreuses activités : balades sur chevaux islandais, marches dans les parcs nationaux, rafting, pêche, ski de fond, ski alpin, motoneiges, observation de baleines, dauphins et macareux.