Deadpool Tome 1 : Le carnage dans le sang

Il est de retour ! Wade Wilson alias Deadpool est le meilleur et le plus agaçant des mercenaires. Et il veut que tout le monde le sache ! Le voilà donc en train de passer une audition pour rejoindre un mystérieux groupe de mercenaires, l'Atelier. Il a 48 heures pour tuer l'un des super-vilains les plus célèbres au monde, mais voilà qu'on le kidnappe et que quelque chose d'étrange grandit à l'intérieur de lui ! Cela faisait deux ans que Deadpool n'avait pas eu sa propre série, le voici qui fait son retour en force après ses apparitions dans DESTINY OF X. Il faut dire que Deadpool 3 sort au cinéma en 2024, ça n'est donc pas le moment pour l'ami Wade de prendre sa retraite !