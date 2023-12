Les Chroniques de Conan : 1995

Les aventures de Conan le Barbare de la série Savage Sword of Conan tirent ici leur révérence avec ce dernier tome, toujours aussi indispensable, des Chroniques de Conan ! Trente-neuvième et dernier tome des Chroniques de Conan ! Cette collection, débutée en 2008, compile l'intégralité de la série en noir et blanc Savage Sword of Conan. On y retrouve encore une fois les deux spécialistes des aventures du Barbare : Roy Thomas au scénario et John Buscema aux dessins. A noter que toute la série est reproposée depuis peu dans le format Omnibus qui sera complète en une douzaine de tomes.