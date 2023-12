La sécurité informatique dans la petite entreprise. Etat de l'art et Bonnes Pratiques, 4e édition

Ce livre sur la sécurité informatique dans la petite entreprise (PME) s'adresse aux administrateurs systèmes et réseaux et plus généralement à toute personne appelée à participer à la gestion de l'outil informatique dans ce contexte (chef d'entreprise, administrateur technique, formateur...). L'auteur identifie les risques qui rendent l'entreprise vulnérable : menaces externes (Internet) ou internes, logiciels malveillants et attaques affectant le système d'information. Il présente les contraintes en termes de compétitivité et vis-à-vis de la conformité aux réglementations qui imposent aux responsables d'entreprise de protéger leurs données stockées ou en transfert. Comme aujourd'hui le système d'information s'étend largement hors des frontières de l'entreprise, cette nouvelle édition du livre tient compte des nouveaux modèles technologiques : les terminaux mobiles de type Smartphone, le Cloud Computing, les Objets Communicants qui imposent la mise en oeuvre de nouvelles stratégies de protection. Une approche sur l'Intelligence Artificielle dans son rôle d'assistance à la cybersécurité complète cet ouvrage. Pour chaque sujet l'auteur reprend l'inventaire des risques, détaille des solutions efficaces à mettre en oeuvre ou propose des recommandations pertinentes en rapport avec la criticité des informations, le contexte de l'entreprise et sa taille. En effet, différentes technologies existent tant sur la partie système que réseau et demandent à être gérées à l'aide de pratiques simples et d'un minimum de bon sens pour garantir l'intégrité, la confidentialité, la disponibilité des données et des applications. Sensibiliser le lecteur à tous ces aspects de la cybersécurité l'aidera à mieux maîtriser les outils dont il dispose notamment pour la gestion des accès aux serveurs, aux postes de travail, aux terminaux mobiles. Les recommandations décrites dans ce livre couvrent les domaines du réseau, du système, de la sauvegarde et aussi les solutions de reprise du système d'information pour les activités métier. La survie de l'entreprise est à la mesure des précautions mises en oeuvre et de la connaissance des nouvelles technologies.