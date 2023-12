Sôten No Ken Tome 10

"Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort". Le combat continue entre Kenshirô et Zongwu, mais ni l'un ni l'autre ne semblent décidés à capituler ! Néanmoins, les deux hommes se voient contraints de faire une trêve, puis de mettre leurs différends de côté lorsque débarque à Shanghaï un certain Du Tienfeng. L'homme, non content d'être l'ennemi juré de Zongwu, projette en effet de bouter hors de la ville le Syndicat de jade. Pour ce faire, ce voleur notoire peut compter sur sa fortune, mais aussi sur l'aide d'un adversaire redoutable, dont la technique pourrait trouver sa source dans les sombres origines du Hokuto Shinken. . Tetsuo Hara et Buronson reviennent plus de dix ans après la fin du cultissime Hokuto No Ken, vendu à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde, dans une préquelle centrée sur l'oncle de Kenshirô, Kenshirô Kasumi, 62e successeur de la légendaire technique du Hokuto Shinken. Cette réédition de Soten No Ken, vivement attendue par les lecteurs de la toute première série, est le deuxième titre d'une collection dédiée à Tetsuo Hara. Au plus proche de la version originale (sens de lecture japonais, onomatopées sous-titrées), elle bénéficie d'une nouvelle traduction, d'un nouveau lettrage et d'une fabrication soignée.