Défis et Sports, de l'Antiquité à la Renaissance explore un peu plus de deux millénaires de pratiques et de spectacles sportifs. En Grèce, les compétitions sportives permettent aux citoyens venus de toutes les régions helléniques de rivaliser entre eux, à l'image des héros et des dieux de la mythologie. Les jeux sportifs sont, dans la civilisation étrusque, convoqués notamment lors des cérémonies funéraires, tandis qu'à Rome, embrasant les foules, les flamboyants jeux du cirque, courses de chars en tête, sont exécutés par des athlètes devenus professionnels souvent d'origine servile. Le Moyen Age offre dans toutes les catégories sociales une diversité des pratiques sportives qui se cristallise autour des tournois et des joutes dès le XIe siècle et tout au long de la Renaissance. Ouvres renommées de l'art grec, étrusque et romain ainsi que chefs-d'oeuvre du Moyen Age et de la Renaissance mettent en lumière la persistance, l'évolution sociale et l'intérêt politique, économique et littéraire du sport.