Urgence de la psychothérapie institutionnelle

Les conditions de travail se sont globalement aggravées en France et en Europe. Rançon des logiques gestionnaires mises en oeuvre au sein des organisations, la souffrance au travail a aussi changé de nature stress, harcèlement sexuel etou moral, violence entre les personnels, violence externe (exercée par des personnes extérieures à l'entreprise à l'encontre de salariés), burn-out, addictions, etc. sont de nouveaux maux du travail. Depuis le milieu des années 000, cette réalité est saisie sous l'expression Risques psychosociaux ou RPS. Des recherches et interventions de plus en plus nombreuses sur les situations de travail qui engendrent ces souffrances ont permis l'émergence de concepts et d'outils pour analyser, évaluer et surtout prévenir ces risques cet ouvrage en dresse un panorama aussi éclairant qu'utile.