Chamonix 1924. Les premiers jeux olympiques d'hiver

Du 25 janvier au 5 février 1924 se sont déroulés les premiers Jeux olympiques d'hiver à Chamonix-Mont-Blanc. Célébrons le centenaire de la naissance de cet événement historique qui incarna un modèle olympique porteur d'avenir. Organisée du 25 janvier au 4 février 1924, la Semaine internationale des sports d'hiver de Chamonix-Mont-Blanc fut reconnue comme premiers Jeux olympiques d'hiver en mai 1926. Elle permit de façonner à postériori un modèle d'olympiade hivernale empreint de simplicité, d'authenticité et de durabilité. Forgé par les acteurs chamoniards, l'événement rassembla 259 participants issus de 17 nationalités pour disputer 16 épreuves parmi 4 grandes familles de disciplines : le ski, le patinage, les jeux de glace et le tobogganing. Ce beau livre illustré d'une iconographie inédite sera l'occasion de découvrir un esprit éloigné de celui que nous connaissons aujourd'hui ; d'en apprendre davantage sur le courage et la détermination des organisateurs face aux aléas climatiques et aux exigences d'une telle manifestation ; de plonger dans les coulisses de cette aventure, ses épreuves, sa culture visuelle et littéraire associée, ses anecdotes truculentes, ou encore ses figures emblématiques, telles que l'écrivain Roger Frison-Roche, plus éloquent promoteur des Jeux, Charles Jewtraw, premier champion olympique de l'histoire des Jeux d'hiver, Clas Thunberg, sauteur à ski finlandais quintuple médaillé, Herma Szabó-Planck, patineuse artistique autrichienne première championne olympique de la discipline.