Le novice amoureux

Paris, 1572. François est amoureux d'une jeune fille huguenote. La riche et très catholique famille du jeune homme réprouve cette attirance et fait entrer de force l'adolescent en l'abbaye bénédictine de Saint-Martin-des-Champs. Dans une langue qui mêle français moderne et expressions du XVIe siècle, nous suivons les pas des amants, alors que les prémices du massacre de la Saint-Barthélémy se mettent peu à peu en place. Giorgio de Piaggi (www. giorgiodepiaggi. it) a longtemps travaillé en Provence. Rentré en Italie, il a enseigné la littérature française aux Universités de Salerne, de Bologne et de Gênes, dont il est professeur émérite. Après sa retraite en 2005, il se consacre de préférence à l'écriture narrative. Sept de ses oeuvres ont paru aux Editions du Panthéon.