Chamal. La symphonie du Nord du Maroc

Couple franco-marocain, Kenza et Sahibouna adorent chiner ensemble. Près de la retraite, ils ouvrent une brocante à Tétouan, au Chamal. La brocante, un lieu hors du temps, trait d'union entre la France et le Maroc, où ils associent leurs origines sur les étals parsemés d'objets insolites, menant à des découvertes extraordinaires. Ainsi celle d'un mystérieux manuscrit dissimulé dans une vieille commode et qui relate un étonnant voyage... Un récit qui célèbre l'amour et la curiosité à travers la richesse des origines.