Rock point Tome 1 : Keeping 6

Kerry Emerson, libraire, semble enfin reprendre le contrôle de sa vie. Avec son mariage raté désormais derrière elle et le récent succès de son entreprise, elle est responsable de son propre avenir. Et il s'annonce meilleur que jamais. C'était sans compter sur cet homme à la barbe poivre et sel. Le revoir alors qu'il pousse la porte de son magasin lui hérisse le poil. Il ne lui rappelle pas vraiment de bons souvenirs. Damian Gomez, agent spécial du FBI, est juste à la recherche d'un bon café lorsqu'il franchit la porte de la petite librairie-salon de thé de Kerry, rien de plus. Se retrouver nez à nez avec la femme qui se trouve derrière le comptoir est une surprise, d'autant plus que son doigt, qui portait une alliance, est désormais nu. Cette femme aux cheveux sauvages, au style bohème et aux yeux gris argenté l'a toujours captivé. Mais lorsque son bureau est impliqué dans une enquête internationale de trafic de livres rares, l'agent spécial se rend compte qu'il doit garder ses distances avec cette femme qui pourrait bien être impliquée. Plus facile à dire qu'à faire, puisque le destin semble déterminé à les réunir.