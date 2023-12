Howard Phillips Lovecraft

HP Lovecraft est devenu l'écrivain de littérature fantastique le plus influent de l'Histoire. Dans ce nouvel opus de Pop Icons, nous explorons à la fois la vie et l'oeuvre de l'ermite de Providence. Ses sources d'inspiration, ses déambulations dans les paysages malades de la Nouvelle Angleterre, son univers imaginaire, la mystérieuse ville de Miskatonic, le Nécronomicon, livre innommable et maudit... Chaque pièce du puzzle est rassemblée par Alex Nikolevitch, Spécialiste de la pop culture, il a notamment réalisé Celui qui écrivait dans les ténèbres, sur la vie de H. P. Lovecraft, et a traduit plusieurs de ses nouvelles, ainsi que des récits de Clark Ashton Smith. A ses côtés, vingt des plus marquants auteurs de bande-dessinée illustrent les épisodes les plus marquants de l'existence de Lovecraft et certaines de ses oeuvres les plus célèbres. L'influence de l'auteur de "L'appel de Cthulhu" ou des "Montagnes Hallucinées" s'étend désormais à l'univers du cinéma, des séries TV, du jeu de rôles ou du jeu vidéo. En créant cet univers à nul autre pareil, HP Lovecraft est incontestablement devenu une icône de la Pop Culture.