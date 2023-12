Le fils de Prométhée Tome 1 : Le réveil de Gaïa

1707, dans l'Empire de l'Unicus, une prophétie annonce la destruction imminente de la civilisation prométhéenne et suscite l'inquiétude. La biodiversité s'effondre dramatiquement, mettant en péril les ressources alimentaires du royaume. L'empereur charge le Ministère de la Sécurité d'Etat d'enquêter, mais l'enquête piétine. Aris traque des morts mystérieuses, Sora découvre une quête liée aux origines de leur civilisation, et Brynja se confronte à des meurtres dans son couvent. Chacun de ces personnages se retrouve ainsi mêlé aux débuts de l'Unicus et à sa possible chute. "Le Fils de Prométhée" nous plonge dans une dystopie écologique où la magie, le darwinisme, l'industrie galopante et le smog omniprésent fusionnent pour créer un univers fascinant, explorant les thèmes de l'environnement, du mystère prophétique et du destin d'une civilisation.