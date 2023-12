Dans la saga de la tauromachie française, Robert Margé occupe une place essentielle et singulière. Pour trois raisons qu'Antonio Arévalo, dans son livre, nous montre avec sagacité : Robert Margé fut d'abord l'un des pionniers de l'élevage de toros braves en France. Parti de rien, il en est devenu en quelque sorte le porte-étendard avec des succès inespérés si on considère le nombre de ses toros graciés et surtout sa récente consécration madrilène lui permettant d'obtenir l'ancienneté, ce "graal" de tous ceux qui se lancent dans l'aventure ganadera. Ensuite Margé empresario fut celui qui mit les arènes du Plateau de Valras sur le rail du succès, contribuant à faire de Béziers une référence mondiale sur la planète des toros. Enfin, Margé apoderado permit, par sa perspicacité et surtout sa générosité, de faire éclore le plus grand torero que la France n'ait jamais eu : Sébastien Castella. Le témoignage de ce dernier reccueilli ici est, à cet égard, très touchant. Reste Robert l'aventurier, l'ami du riche comme du pauvre, le personnage chaleureux et empathique qui nous est présenté dans cet ouvrage : Un destin intimement lié au toro de combat et à la tauromachie française à découvrir.