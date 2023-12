Positions d’éditeurices : La Morale de la Xerox

La Morale de la Xerox consiste en une traduction de deux textes, respectivement de Clara Balaguer et de Florian Cramer. Un thème commun y est abordé : l'appropriation. Clara est Philippine, et Florian, Néerlandais. Ce sont deux rapports à la question et deux passifs distincts mis en contraste. Sur le recto du livre, l'autrice s'attarde sur les problématiques d'accès à la connaissance aux Philippines, où il est nécessaire de " pirater " ses livres. Au verso, l'auteur retrace l'histoire de l'appropriation, puis un épisode où lui-même s'est fait voler ses textes par une grande institution.