Des fourmis dans les jambes

Le livre accompagne le lecteur en escale à l'aéroport Charles de Gaulles jusqu'à l'embarquement de son avion vers une destination inconnue. De pages en pages, le lecteur parcourt le trajet, ponctué d'attentes, de contrôle, de contemplation, de pauses et d'errances qui précède immuablement l'embarquement et le décollage d'un avion. Durant ce trajet, le lecteur découvre étape par étape l'architecture de Paul Andreu représenté ici comme un lieu labyrinthique, hors du temps, cosmopolite et toujours surprenant. Je souhaite montrer l'aéroport comme un pays dont la traversée serait un voyage en soi.