Gray Detroit

"Il y a ceux qui voient un ange là où les autres voient un nazi". Niels, vingt-et-un ans, vit au jour le jour. Drogues, bagarres, alcool sont le quotidien de son quartier. Difficile d'envisager l'avenir quand on travaille dans un fast-food et qu'on habite dans un ghetto à Détroit. Difficile d'envisager l'avenir quand on n'existe pas. Alors il écrit. Il écrit pour oublier, pour crier sa rage. Il écrit pour exister, pour se faire respecter. Et puis il rencontre Leonie au Palaver, le sanctuaire du quartier. Leonie et sa timidité qui cache un caractère bien affirmé. Léonie et ses taches de rousseur. Leonie et ses ombres, ses démons. Leonie se bat au quotidien contre les cartes que lui a distribuées la vie. Quartier difficile, vie pourrie... Alors elle écrit. Elle écrit pour oublier. Pour verser les larmes qu'elle ne verse pas. Elle écrit pour vivre, pour respirer. Et puis elle rencontre Niels. Ils ne sont que deux ombres de plus dans Détroit. Deux ombres lumineuses, pleines d'éclat, qui risquent de s'éteindre. Comment aimer sans sombrer dans l'obscurité ? Comment aimer quand on n'existe pas... Une romance forte, qui bouleverse les certitudes. Deux âmes blessées en quête d'une chose : une respiration.