Il faut sauver Sylvain

Barbichette veut s'amuser un peu aux dépens des Compères mais elle tombe dans leur piège. Heureusement, le brave Cui-Cui qui volait par là sauve la chèvre blanche. Cependant, Renard et Loup ont bien compris que, s'ils veulent s'emparer des enfants et de leurs amis, il leur faut d'abord supprimer le valeureux oiseau qui veille sur eux. Ils élaborent alors un plan pour s'emparer de Cui-Cui... et c'est finalement Sylvain qui tombe entre leurs griffes ! Alors qu'une pluie diluvienne s'abat sur la forêt, la brave Sylvette part à la recherche de son petit frère...