Trap Hole Tome 3

Haruko atterrit dans le studio d'Ayumu et commence à préparer sa nouvelle vie. Cependant, cette fois, elle est victime d'un cambriolage et se fait voler tout son argent, ses vêtements et sa carte d'identité ! Haruko désespère et pense qu'elle n'a plus d'autre choix que de rentrer dans sa région natale. C'est alors que Maki, complètement K. O. après avoir été éconduit par Ayumu, la renverse sur le lit...