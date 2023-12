Monographie William Vance. Entretiens avec Patrick Gaumer

Grand maître de la bande dessinée réaliste, William Vance n'avait, curieusement, jamais fait l'objet d'une véritable monographie. Loin d'être un oubli, il s'agissait surtout d'un travail de longue haleine. S'appuyant sur une série d'entretiens au long cours, recueillis en Espagne entre 2014 et 2016, Patrick Gaumer revient sur sa vie et sa carrière. Sensible et pudique, William Vance se confie au fil d'une dizaine de chapitres : son enfance fracassée par la guerre, la découverte des grands illustrateurs américains, sa formation académique, ses premiers travaux publicitaires et la bande dessinée, enfin, qu'il pratique notamment avec Yves Duval, Henri Vernes ou Greg. L'artiste marque bientôt d'une pierre blanche les hebdomadaires TINTIN et FEMMES D'AUJOURD'HUI, y enchaînant des oeuvres comme "Howard Flynn", "Ringo", "Bob Morane", "Bruno Brazil", "Ramiro" ou "Bruce J. Hawker". Mais c'est en 1984 qu'il cosignera, avec Jean Van Hamme, le premier tome de son principal best-seller : "XIII".