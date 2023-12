Les étoiles ne mentent pas - Parcours d'un Français musulman

Les étoiles ne mentent pas, Shérif Toubal "Je sais maintenant que je vais écrire. Il vient un temps où l'arbre doit porter ses fruits. Chaque hiver se clôt par un printemps, il me faut témoigner". Comme Albert Camus, j'ai voulu écrire et être un témoin, loin des statistiques et des considérations trop sociologiques. Cet ouvrage est une prise de parole, devenu une sorte de pont qui tente de relier deux rives, en disant de l'intérieur le rapport aux femmes, à la sexualité, à l'amour, au travail, à l'argent, à l'Algérie, à l'Islam, à ma mère, à mon père... bref, à la vie. A travers ce texte, j'ai dit ! J'ai dit de l'intérieur ce qu'était le par-cours d'un Français musulman, né dans le delta du Rhône, au bord de la Méditerranée, dans une famille d'origine maghrébine, avec ses blessures et ses joies". Dans cet ouvrage inclassable, Shérif Toubal nous offre une histoire, son histoire, celle d'un Français, d'un Français musulman, né dans les années 70, en France. Comment grandit-on entre deux cultures ? Comment construit-on son identité ? Qu'est-ce qu'être ? Que faudrait-il avoir ou dire pour pouvoir être considéré avant d'être vu comme "Arabe" ou "musulman" ? Comment avancer et passer de cancre et religieux à docteur en psychanalyse et respon-sable pédagogique du diplôme universitaire (DU) Laïcité et médiation ? Les étoiles ne mentent pas raconte ce cheminement éclairé à l'aune de la psychanalyse et soutenu par le désir de trouver et faire sa place dans notre société. Un ouvrage particulièrement enrichissant.