L'étreinte d'une nuit de glace

Aerin croit au grand amour. L'homme idéal, son âme soeur, se trouve quelque part, elle en est persuadée. Hélas, parce qu'il n'est pas pressé de croiser sa route, la voilà une fois de plus contrainte de se rendre seule à la réunion annuelle des anciens élèves. A moins qu'elle fasse preuve d'audace et demande à Drake Cawthorn de l'accompagner en Ecosse ? Le célèbre avocat et meilleur ami de son frère lui rendrait ce service, mais saura-t-il oublier le temps d'un week-end ses manières de don Juan cynique pour jouer auprès d'elle le rôle de fiancé ?