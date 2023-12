Mon cahier d'écriture Istra GS. Guide pédagogique, Edition 2023

Mon cahier d'écriture est une nouvelle collection qui propose une méthode innovante pour construire le geste graphique, travailler la fluidité de l'écriture et remédier aux difficultés rencontrées dans l'apprentissage. Le guide pédagogique : - La mise en oeuvre des séances. - Une insistance sur les difficultés et les erreurs rencontrées et les moyens d'y remédier. + Des ressources à télécharger : des photofiches, le patron d'une boîte avec fond ligné et coloré, des aide-mémoires des tracés des lettres, des chiffres et de la ponctuation, des réglures colorées vierges à imprimer et photocopier, l'affichage des différentes graphies de chaque lettre.