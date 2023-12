Nocturnes arabesques

Après Demain n'existe pas, Othman Ihraï nous offre un second recueil de 21 poèmes, au style parfois classique, parfois plus libre, mais dont le rythme rappelle que l'auteur est aussi musicien. Le poète chante avec une infinie tendresse, l'amour, l'amour filiale, l'amour paternel, l'amour du pays des origines mais aussi du pays où il a choisi de vivre, l'amour de l'océan et des paysages apaisés. Ce recueil de poèmes n'exclut pas l'humour lorsque sont abordées sur un ton épique les aventures de personnages haut en couleur, exotiques parfois, souvent attachants. Les illustrations de Fabienne Léon, sobres mais si poétiques, mettent admirablement le dessin au service de la poésie et inversement.