Baki the Grappler - Tome 23 - Perfect Edition

Genèse d'une famille peu ordinaire. Découvrez à travers ce tome une page de l'histoire de la guerre du Vietnam que les manuels ont occultée. Suivez Yûjirô Hanma dans une de ses sidérantes péripéties de jeunesse, et apprenez-en plus sur sa relation avec Jane et sur les origines de Jack, l'adversaire ultra-déterminé et demi-frère de Baki, lors de la grande finale du tournoi de l'arène souterraine. Descendez avec eux dans les profondeurs du Tokyo Dôme pour un duel fratricide et acharné, entre deux titans résolument prêts à tout pour obtenir la fameuse ceinture du champion, en guise de lauriers...