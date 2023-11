Baki the Grappler - Tome 21 - Perfect Edition

Coup de bluff pour Baki ? ! Pourquoi Baki a-t-il débarqué couvert d'ecchymoses face à son adversaire ? Et pour quelle raison lui affirme-t-il qu'il a déjà gagné leur combat ? Cette première demi-finale du tournoi de l'arène souterraine qui oppose le fils de l'Ogre à un représentant d'un art plurimillénaire, commence d'une façon bien mystérieuse... Partez donc dans un voyage qui vous emmènera dans l'ancienne Rome et la Chine antique, vous permettra d'effleurer les mystères de la psyché humaine, et vous apprendra en quoi consiste la technique d'entraînement aussi surprenante que secrète du jeune Baki. Quant au grand-maître de jiu-jitsu Gôki Shibukawa, il aura pour mission de se confronter au redoutable et incisif Jack Hammer...