Mais où est Victor Hugo ?

Un cherche et trouve plein de surprises pour plonger dans les univers littéraires les plus célèbres ! D'Ulysse qui cherche le chemin de sa maison à Hercule Poirot qui mène l'enquête sur la scène du crime, le facétieux PoPésie vous invite à le suivre dans onze univers littéraires célèbres, mis en dessins par trois talentueux dessinateurs. Parviendrez-vous à trouver le Graal, Merlin et Lancelot ? Est-ce un ophtalmologue qui examine le cyclope de l'Odyssée d'Homère, ou le chant des sirènes provoque-t-il une légère hallucination ? Saurez-vous repérer Christine de Pizan dans sa mythique Cité des Dames ? Gavroche flânant sur le parvis de Notre-Dame sous l'oeil contemplateur de Victor Hugo ? Un bébé Cthulhu se baladant tranquillement dans l'inquiétant pays de Lovecraft ? M. Darcy se promenant dans un jardin, non loin de Jane Austen ? Explorez tous ces univers à la recherche des écrivains et de leurs personnages les plus célèbres, et si vous ne trouvez pas tout, au fond, ce n'est pas si grave : comme le voyage est souvent plus enivrant que la destination, la recherche est parfois plus plaisante que la découverte ! Chaque double page de jeu est accompagnée d'une biographie et d'un jeu bonus !