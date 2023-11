Comédie phénomène au succès international, le roman de Gilles Legardinier, Complètement cramé ! , s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires avant de devenir en 2023 un film événement réalisé par l'auteur, avec dans les rôles principaux John Malkovich, Fanny Ardant, Emilie Dequenne et Philippe Bas. Depuis qu'il a perdu sa femme, Andrew Blake n'a plus le coeur à rien. Un ultime élan le pousse à quitter la direction de sa petite entreprise anglaise pour se faire engager comme majordome en France, le pays où il l'avait rencontrée. Là-bas, personne ne sait qui il est vraiment et cela lui va très bien. Mais quand il débarque au domaine de Beauvillier, rien ne se passe comme prévu... Entre Mme Beauvillier, la maîtresse des lieux au comportement aussi étrange que ses relations, Odile, la cuisinière au caractère bien trempé, Philippe, l'intendant un peu frappé qui vit en ermite au fond du parc, et Manon, la jeune femme de ménage dont le destin bascule, Blake découvre des gens aussi perdus que lui. Face à eux, dans cet endroit à part, cet homme qui n'attendait plus rien de la vie va être obligé de tout recommencer...