Arthur, un jeune passionné de poésie, est confronté à la tragique perte de ses parents. Il trouve un soutien précieux en la personne de M. Makaya, un vieil ami alcoolique proche de sa famille. Ensemble, ils entreprennent un voyage dans la ville natale d'Arthur, où il retrouve son amie d'enfance, Elikya. Ils tentent de rattraper le temps perdu tout en explorant l'art de la poésie. Cependant, leur bonheur est assombri lorsque Elikya découvre qu'elle est atteinte du VIH. Arthur se retrouve face à un avenir incertain, confronté à des questions déchirantes concernant son amour pour Elikya, atteinte de cette maladie transmissible et mortelle. Les vers du désir plonge les lecteurs dans une profonde réflexion sur les émotions humaines, la douleur du deuil, l'amour inconditionnel et les défis de la maladie. L'histoire poignante d'Arthur et Elikya invite à méditer sur la vie, la résilience et la force nécessaire pour faire face aux épreuves inattendues qui peuvent surgir sur notre chemin.