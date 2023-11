Vous en aviez rêvé ? Ils l'ont fait ! Les Beatles se sont reformés pour le plus grand bonheur des fans du monde entier. A force de persuasion, Paul réussit l'exploit en 1972 de relancer la machine. Mais après un retour au succès planétaire et un concert télévisé historique devant le Colisée de Rome, que faire ? Risquer de se séparer à nouveau ou retourner en studio pour o rir une suite à Abbey Road ? De Los Angeles au Château d'Hérouville, ils croiseront la route de Stevie Wonder, Charlie Watts, Kate Bush, Bill Graham, Chuck Berry et tant d'autres pour tenter d'écrire à nouveau l'histoire dans l'Histoire. The Beatles Are Back Again ! est le second volet de ce projet fou racontant le retour du groupe le plus célèbre au monde. Les bombes de l'IRA, le scandale du Watergate ou le waterbed de Keith Richards à Nellcote : tout est vrai, sauf ce qui a été inventé.