L'ISO 26000. Guide éthique face aux urgences sociétales

L'ISO 26000 formalisée par les représentants de 72 pays nous propose un guide éthique pour réussir les objectifs de responsabilité sociétale (RSE) et de développement durable (DD) portés par l'ONU. Les sept indicateurs de l'ISO 26000 constituent ainsi un outil de régulation de la mondialisation. La superposition des crises actuelles : économiques, environnementales, sécuritaires (accentuée par la guerre en Ukraine), sanitaire, énergétique, politique, démocratique et financière confronte les Etats et les citoyens à une situation inédite. La peur et la défiance bouleversent les schémas mentaux, provoquent le déclenchement des processus de protection et de défense individuels et collectifs créant une crise sociale et identitaire globale et multiforme au niveau national et international. Les objectifs de RSE et de DD, indissociables d'une vision partagée du développement économique, peuvent-ils être atteints dans un contexte d'opposition des blocs (occident global et pays BRICS), entraînant le délitement de la confiance et rendant improbable une gouvernance internationale notamment au sein de l'ONU ? Tissant un lien entre économie mondialisée, mentalité géopolitique et socio-économique, l'auteur nous démontre comment les outils de la pensée systémique peuvent contribuer à la création d'un modèle économique adapté aux urgences environnementales et sociales nous permettant de sortir de la confusion, de reprendre confiance et de consolider notre autonomie individuelle et collective. Ce livre présente aussi des initiatives porteuses d'espérance, des témoignages de l'implication, du courage et de la clairvoyance de quelques acteurs du changement, bien décidés à innover malgré le désordre géopolitique et socio-économique actuel.