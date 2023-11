Défis de la profession infirmière en Afrique. Repenser la promotion des sciences infirmières

La profession infirmière est spécifique et indispensable dans tout système de santé. Elle contribue à la promotion, la prévention et la prise en soin de la personne, des familles et de la communauté. En tant qu'art, elle intègre toutes les dimensions de la personne ; et comme discipline, elle a un corpus spécifique construit autour de la prise en soin. Alors que la discipline a sa reconnaissance et son autonomie en Occident, en Afrique par contre, la profession infirmière est encore à la recherche d'une identité. Voilà ce qui justifie la thématique de ce livre qui voudrait, non seulement promouvoir les sciences infirmières en Afrique, mais aussi examiner les nombreux défis auxquels cette discipline fait face notamment le développement du leadership, la gestion des épidémies, des pandémies et des pathologies chroniques, son statut épistémologique.