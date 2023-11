Game Boy et Virtual Boy Anthologie. 3D éditions

1 Avril 1989. Cette date clé est le point de départ d'une fantastique aventure, celle d'une machine indubitablement basique, incontestablement étonnante et ô combien révolutionnaire : la Game Boy. Plus encore que n'importe quel autre système, cette console portable signée Nintendo, a ouvert les portes d'un monde ludique encore inexploré à un public non initié. Six ans plus tard, Gunpei Yokoi est parti de ce succès pour développer une nouvelle machine montée sur trépied et offrant un affichage stéréoscopique bicolore unique : le Virtual Boy. Cette console deviendra l'un des plus grands échecs de Nintendo. L'Anthologie Game Boy & Virtual Boy - Edition 3D - propose un retour sur les destins radicalement opposés de ces deux consoles. Elle rend hommage à des machines, à des hommes et au département R&D#1 qui ont suivi le précepte édicté par Gunpei Yokoi : "La pensée latérale des technologies obsolètes". L'ouvrage présente le catalogue complet des jeux Game Boy et Virtual Boy publiés dans le monde, soit 1 080 titres (1 058 sur Game Boy, 22 sur Virtual Boy), les jeux annulés, les accessoires les plus remarquables (y compris les plus absurdes et les plus fous), les versions rares & collectors des Game Boy Pocket et Light... L'impressionnant chapitre dédié au matériel (hardware) révèle et explique les choix techniques de Nintendo en fonction des contraintes budgétaires fixées par Hiroshi Yamauchi, patron charismatique de Nintendo. Cette édition 3D inclut également des lunettes anaglyphes, afin d'apprécier pleinement les graphismes en relief des jeux Virtual Boy.